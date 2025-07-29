Sábado – Pense por si

Caso Epstein

Trump sofre com “o tipo que nunca morre”

Luís Francisco 29 de julho de 2025 às 23:00

A administração americana faz tudo para abafar o assunto ou desviar as atenções, mas a verdade é que o nome do Presidente aparece nos ficheiros do processo ligado ao escândalo sexual de Jeffrey Epstein.

Donald Trump chamou-lhe o “tipo que nunca morre”, numa daquelas mensagens cheias de letras maiúsculas, a apelar sem sucesso à sua própria base de apoio para deixar cair o assunto Jeffrey Epstein. O fantasma do seu antigo amigo, que apareceu morto na prisão quando aguardava julgamento por tráfico sexual de menores, voltou mesmo para assombrar o Presidente norte-americano, entrando em força na agenda política e mediática. Trump dispara em várias direções e vai procurando conter os danos, mas o assunto não morre e está a afetar-lhe a popularidade, mesmo entre os seus seguidores.

Tópicos Donald Trump Jeffrey Epstein The Wall Street Journal Casa Branca Partido Republicano
Margarida Reis
