Espanha, Alemanha, Itália e França suspendem vacina da AstraZeneca

A Alemanha vai suspender o uso da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 devido aos relatos de formação de coágulos em pessoas que foram vacinadas, apesar da farmacêutica ter dito não ter encontrado provas de que a vacina seja responsável por estes coágulos. Depois da decisão alemã, seguiram-se Itália, França e Espanha.







REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

A rádio espanhola Cadena Ser avança que a suspensão da vacina será durante 15 dias, citando fontes anónimas. A posição da ministra da Saúde, Carolina Darias, era esperada esta segunda-feira.Com Alemanha, Espanha, Itália e França, são já 16 os países que suspenderam o uso da vacina: Dinamarca, Noruega, Holanda, Islândia, Irlanda, Bulgária, Áustria, Estónia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo e Roménia. Portugal continua a administrar esta vacina.O porta-voz do Ministério da Saúde alemão tinha dito à Reuters que a Alemanha iria continuar a administrar a vacina da AstraZeneca de acordo com as orientações da Agência do Medicamento Europeia. No entanto, o Instituto Paul Ehrlich aconselhou o regulador alemão das vacinas contra continuar a administrar a vacina enquanto não houver mais dados.Itália também decidiu suspender o uso a nível nacional da vacina da AstraZeneca. A decisão deu-se depois de terem sido apreendidas centenas de milhar de doses pelos procuradores italianos, no Piemonte.A Aifa, a autoridade italiana do medicamento, indicou que é uma "medida de precaução e temporária" enquanto a Agência Europeia do Medicamento (EMA) não toma uma decisão.Já a decisão francesa foi anunciada por Emmanuel Macron, o presidente francês. A suspensão dura pelo menos até à decisão da EMA, que é esperada amanhã à tarde. "A decisão que foi tomada com precaução é de suspender a vacinação com a vacina da AstraZeneca na esperança que recomecemos rapidamente se a EMA der luz verde", afirmou Macron numa conferência de imprensa com o primeiro-ministro espanhol.