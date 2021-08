Milhares de pessoas tentam fugir de Cabul, capital do Afeganistão, e concentram-se no aeroporto. Há desespero e morte no primeiro dia de domínio dos talibãs.

Mortes no meio do caos no aeroporto de Cabul

Milhares de pessoas começaram a dirigir-se para o aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, com um objetivo: fugir do domínio dos talibãs. O desespero para conseguir sair do país é enorme e, até agora, os dados apontam para cinco mortos dentro do aeroporto, onde foi proibida a circulação de voos comerciais.