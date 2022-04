Zero recusa nuclear como caminho para independência energética

O presidente da associação ambientalista Zero recusa a energia nuclear como solução para a dependência energética de Portugal e da Europa, considerando que "não tem sentido", mesmo com guerra, investir numa tecnologia cara e pouco flexível.







"A principal razão nem é ambiental", salienta Francisco Ferreira em entrevista à agência Lusa, indicando que apesar de não haver emissões de gases com efeitos de estufa na produção de energia a partir de fontes nucleares, "a energia nuclear é a fonte mais cara de produzir"."É a mais cara por quilowatt-hora produzido, sem sequer incluir a componente do destino a dar aos resíduos radioativos" de operação de uma central, uma "herança permanente" que fica radioativa durante séculos.Para Francisco Ferreira, a guerra na Ucrânia expôs a dependência europeia das importações de energia russa e a necessidade de "fazer um investimento real em eficiência energética e energias renováveis, ficando com um caminho traçado e definitivo" para deixar de usar combustíveis fósseis como o petróleo e o carvão na produção de energia e continuar a emitir gases com efeitos de estufa."Não tem sentido um investimento no nuclear. Se começássemos a fazer investimentos significativos de infraestruturas para essa opção, estaríamos a gerar investimentos ociosos que nos iriam sair muito caros", argumenta.Para Portugal, o nuclear também deve continuar fora da mesa, defende, referindo que o país "tem flexibilidade de gestão da rede elétrica e segurança de abastecimento com o que tem e com o solar a aumentar"."Essa questão nem se coloca. Portugal pode ser um exemplo internacional do que foi o resultado do concurso para o Pego, uma central a carvão desativada que vai ter um novo futuro apostado nas renováveis, no armazenamento de energia e no hidrogénio verde e em soluções que acomodam uma transição justa para a comunidade", saúda o ambientalista.O ambientalista destaca ainda os custos necessários com a segurança, que aumentaram depois do acidente com a central japonesa de Fukushima, afetada pelo tsunami de 2011 "e também com a guerra na Ucrânia, mais uma vulnerabilidade" ilustrada com os ataques russos para tomar instalações ucranianas."Tem que haver mecanismos de salvaguarda para o caso de não haver eletricidade e combustível para geradores de emergência" que garantam o funcionamento do arrefecimento do núcleo, indica."Outra razão para dizermos que a energia nuclear não é resposta é o tempo entre decisões e efetivação, quando precisamos de soluções muito mais imediatas", considera Francisco Ferreira.Na Finlândia, a central nuclear Olkiluoto 3, que está em testes e já ligada à rede, "tinha um custo previsto de três mil milhões, mas o custo final foi de 11 mil milhões e demorou 16 anos entre a decisão e a efetivação".Francisco Ferreira aponta "o crescimento na energia solar, que vai passar a potência instalada ao longo desta década e conseguir, tudo indica, 13 gigawatts de nova potência"."Claro que o solar só produz durante o dia e depende do estado do tempo, mas terá a capacidade de produzir o equivalente a umas 10 centrais nucleares", antevê.O presidente da ZERO assume que a instalação de vastos campos de painéis solares tem "custos para a paisagem" e salienta que a aposta também tem que passar por "medidas de redução de consumo e eficiência energética"."Comparados com o nuclear, esses impactos podem ser reduzidos sendo mais criterioso para a sustentabilidade do solar e do eólico. Começam por não apresentar riscos de acidentes e não deixar resíduos para as próximas gerações", um problema que se vê, por exemplo, em Espanha, onde a central de Almaraz, à beira do Tejo e a cerca de 100 quilómetros da fronteira com Portugal, está a "apanhar com resíduos" de outras instalações.Espanha "não tem um destino para os seus resíduos, nem os Estados Unidos decidiram um local definitivo para a sua deposição, além de que os custos de desmantelamento de uma central são muito significativos, uma herança que França vai ter".A localização também tem que ter sempre em conta "restrições sísmicas, proximidade de água para arrefecimento e distância das populações".Além disso, "não há flexibilidade de operação que uma central térmica a gás natural ou hidroelétrica tem" no que toca ao volume de energia que bombeia para a rede: "uma central nuclear tem reatores muito potentes e, ou está a entrar na rede a toda a potência ou não, não se tem grande folga".Francisco Ferreira lembra que "as Nações Unidas não consideram a fissão nuclear como forma sustentável de produção de energia elétrica por causa destas condicionantes fortíssimas", além de que "não é uma energia renovável e pode não contribuir para a independência energética, porque se mantém a dependência do fornecimento de urânio" para os reatores.