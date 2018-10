A advogada de Kathryn Mayorga, que acusa Cristiano Ronaldo de violação em Las Vegas, disse que a mulher está "emocionalmente frágil" e concordou com o acordo financeiro extra-judicial há nove anos porque nunca quis divulgar a sua identidade.

Larissa Drohobyczer afirmou à agência noticiosa Associated Press (AP) que Kathryn Mayorga está fora dos Estados Unidos, sem revelar onde está, e que a agora professora com 34 anos e na altura aspirante a modelo não aborda com a imprensa o processo, reaberto na semana passada num tribunal do condado de Clarck, Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada.

A advogada afirmou que não representou Mayorga em 2009 nas negociações com os representantes do futebolista português, recusando divulgar o nome dos advogados que trataram do caso.