Administração Trump abre investigação à Nike por alegada descriminação contra empregados brancos

A comissão para a igualdade de oportunidades de emprego dos EUA tem trabalhado com a administração Trump para desmantelar políticas de diversidade, equidade e inclusão.

A comissão para a igualdade de oportunidades de emprego dos EUA disse esta quarta-feira ter aberto uma investigação à empresa de roupa desportiva Nike por políticas internas que terão sido discriminatórias contra empregados brancos.



Administração Trump abre investigação à Nike AP

Segundo o jornal norte-americano The New York Times esta comissão criada pela Lei dos Direitos Civis para fazer cumprir leis contra a discriminação no local de trabalho, disse estar a investigar “alegações sistémicas de discriminação” contra funcionários e candidatos a postos de emprego brancos na Nike.

A comissão tem trabalhado com a administração Trump para desmantelar políticas de diversidade, equidade e inclusão.

Em atualização