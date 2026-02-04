Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Administração Trump abre investigação à Nike por alegada descriminação contra empregados brancos

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 20:08
Capa da Sábado Edição 3 a 9 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 3 a 9 de fevereiro
As mais lidas

A comissão para a igualdade de oportunidades de emprego dos EUA tem trabalhado com a administração Trump para desmantelar políticas de diversidade, equidade e inclusão.

A comissão para a igualdade de oportunidades de emprego dos EUA disse esta quarta-feira ter aberto uma investigação à empresa de roupa desportiva Nike por políticas internas que terão sido discriminatórias contra empregados brancos.

Administração Trump abre investigação à Nike
Administração Trump abre investigação à Nike AP

Segundo o jornal norte-americano esta comissão criada pela Lei dos Direitos Civis para fazer cumprir leis contra a discriminação no local de trabalho, disse estar a investigar “alegações sistémicas de discriminação” contra funcionários e candidatos a postos de emprego brancos na Nike.

A comissão tem trabalhado com a administração Trump para desmantelar políticas de diversidade, equidade e inclusão.

Em atualização

Artigos Relacionados
Tópicos Trump Apoio Político Discriminação Política Nike Inc. Estados Unidos
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Administração Trump abre investigação à Nike por alegada descriminação contra empregados brancos