Mau tempo: E-Redes diz que 76.000 clientes continuam sem luz

Lusa 19:32
A E-Redes indicou esta quarta-feira que, até às 17h30, 76.000 clientes, sobretudo das zonas mais críticas, continuavam sem energia elétrica devido às avarias decorrentes da depressão Kristin.

Técnico da E-Redes trabalha para repor energia elétrica após mau tempo
Técnico da E-Redes trabalha para repor energia elétrica após mau tempo ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Às 17h30 de hoje a E-Redes regista por alimentar 76 mil clientes", indicou, em comunicado.

Só nas zonas mais críticas, contabilizam-se 74.000 clientes sem energia elétrica.

