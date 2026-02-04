Mau tempo: E-Redes diz que 76.000 clientes continuam sem luz

Chega. "Tachos" para namorada do vereador e filha de dirigente provocam cisão
Alexandre R. Malhado
Só nas zonas mais críticas, contabilizam-se 74.000 clientes sem energia elétrica.
A E-Redes indicou esta quarta-feira que, até às 17h30, 76.000 clientes, sobretudo das zonas mais críticas, continuavam sem energia elétrica devido às avarias decorrentes da depressão Kristin.
"Às 17h30 de hoje a E-Redes regista por alimentar 76 mil clientes", indicou, em comunicado.
Só nas zonas mais críticas, contabilizam-se 74.000 clientes sem energia elétrica.