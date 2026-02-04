Sábado – Pense por si

04 de fevereiro de 2026 às 14:32

“Você é a pior repórter”: Trump arrasa jornalista após perguntas sobre Epstein

O presidente norte-americano recusou comentar novas revelações no caso Epstein e desvalorizou referências a aliados políticos. Quando questionado sobre as vítimas, Trump insultou a repórter e criticou a estação para que trabalha.

