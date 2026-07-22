Acordo com EUA permite a Arábia Saudita lançar programa nuclear civil e enriquecer urânio

Secretário norte-americano da Energia, Chris Wright, afirma que o acordo inclui disposições sobre a não proliferação nuclear militar.

A Arábia Saudita poderá desenvolver um programa nuclear civil e, potencialmente, enriquecer urânio, ao abrigo de um acordo assinado esta quarta-feira com os Estados Unidos.



Donald Trump com Mohammed bin Salman, em novembro passado EVAN VUCCI/AP

Em comunicado, o secretário norte-americano da Energia, Chris Wright, afirma que o acordo inclui disposições sobre a não proliferação nuclear militar e visa "reforçar as relações comerciais entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, garantir a prosperidade interna e aumentar a segurança dos aliados" de Washington.

O acordo "estabelece as bases legais para uma parceria de décadas", principalmente para reforçar a infraestrutura energética saudita, adiantou o governo norte-americano.