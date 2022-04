Acidente ferroviário na Hungria faz cinco mortos e vários feridos

Cinco pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas quando um comboio descarrilou, após embater contra um veículo esta terça-feira. Segundo a polícia húngara, o acidente ocorreu antes das 7h00 na cidade de Mindszent.







Krisztina Molnar via REUTERS

As cinco vítimas são as pessoas que seguiam no veículo contra o qual o comboio embateu. De acordo com a agência Reuters, a carrinha transportava trabalhadores.

Os primeiros relatos oficiais referem que o comboio embateu contra uma carrinha que se atravessou na linha ferroviária antes de descarrilar.