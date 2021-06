Caudal do rio Negro subiu cerca de 30 metros. Há 119 anos que não se registava cenário semelhante naquela região brasileira.

Fotogaleria. Manaus regista as maiores cheias do último século

Manaus está há um mês a enfrentar as cheias provocadas pela subida do caudal do rio Negro, que subiu cerca de 30 metros. E há 119 anos que não se registava cenário semelhante naquela região brasileira. Algumas casas ficaram praticamente submersas e os prejuízos nos negócios são também visíveis.

Segundo a imprensa brasileira, cerca de 450 mil pessoas foram afetadas no Amazonas, o equivalente a 10% da população daquele estado. Do total de 62 municípios que compõem o Amazonas, 58 foram afetados pelas cheias. Além do rio Negro, foram registadas cheias severas nos rios Amazonas e Solimões.

"Em menos de três anos, já repetimos um evento que deveria ocorrer a cada 50 anos, se considerarmos o que ocorria antigamente", explicou Luna Gripp, investigadora do Serviço Geológico, ao Folha de São Paulo, sobre o cenário hídrico do Amazonas.