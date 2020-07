ePaper ou encontre-o nas bancas a 15 de julho de 2020.

Janeiro de 1963. Num apartamento de um quarteirão cristão em Beirute, capital do Líbano, dois gentlemen britânicos conversavam com uma chávena de chá na mão. Quem os contemplasse na altura, acharia que se desenrolava um convívio educado – mas o que se passava na verdade era uma conversa tensa entre espiões do MI6 e o fim de uma grande amizade de 30 anos. Com escutas na sala, o espião Nicholas Elliott tentava retirar uma confissão do seu colega e amigo Kim Philby, incriminado pelas provas recolhidas pela inteligência britânica como agente duplo dos soviéticos KGB. O momento é descrito por Ben Macintyre no seu livro Um Espião Entre Amigos (agora lançado em Portugal) como "uma das conversas mais importantes da história da Guerra Fria"."Vim dizer-te que o teu passado foi descoberto", atirou Elliott, de acordo com o livro, enquanto rodava uma caneta Mont Blanc – era "um velho truque dos interrogadores, uma distração". Nome de código "Sonny" para os soviéticos, Philby era um membro do topo da hierarquia dos serviços secretos ingleses, que agia como agente duplo, espionando para o KGB.