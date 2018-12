Esta quarta-feira, vários relatórios militares indicaram que estaria a ser considerada a retirada total dos mais de 2 mil militares norte-americanos na região.

O presidente norte-americano, declarou esta quarta-feira que a missão dos Estados Unidos de derrotar o Estado Islâmico na Síria foi concluída com sucesso. No Twitter, Donald Trump declarou que a erradicação do grupo terrorista do contingente sírio era a "única razão" pela qual está na presidência.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de dezembro de 2018

A declaração de Trump surge depois de, nesta quarta-feira, vários relatórios do exército norte-americano indicaram que estaria a ser considerada a retirada total das suas forças militares na Síria.

De acordo com relatos de um oficial militar ao Washington Post, a decisão iria retirar mais de dois mil membros do Exército da região, terminando a estratégia no terreno contra o Estado Islâmico. À Reuters, dois membros do governo norte-americano afirmaram qua decisão de retirar as tropas já havia sido acordada mas que tal informação ainda não podia ser confirmada.