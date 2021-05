Uso de esteroides para combater a covid está a matar pessoas na Índia

Depois do coronavírus, a Índia está a ser atacada por uma segunda epidemia paralela. O uso de esteroides para combater a covid-19 está a provocar um aumento no número de casos de mucormicose, uma infeção letal em cerca de 50% dos casos.







india, covid

Atul Mittal, um cirurgião da área da otorrinolaringologia no Instituto de Investigação Fortis Memorial, um hospital nos arredores de Nova Deli que diz que "o número de casos que estou a ver é devastador. Normalmente vemos cinco casos ao longo da carreira, agora vemos cinco por dia". "Sinto que são todos causados por utilização irracional de esteroides", acrescenta.



A mucormicose consiste numa infeção que se aloja no nariz e rapidamente se alastra para os olhos e cérebero, sendo mortal em cerca de metade dos casos e poucos dias após os primeiros sintomas. As pessoas a quem afeta, geralmente, têm de recorrer a cirurgia para a remoção do tecido morto pelo fungo.



Face ao aumento dos casos desta doença, o Financial Times dá conta de casos de doentes que recuperaram da covid-19, mas perderam o maxilar superior ou os olhos devido à nova infeção causada pela medicação.



Já o fungo mucor é até bastante comum no dia a dia e está presente no solo, em plantas ou fruta apodrecida mas raramente afeta humanos, tendo a maior parte dos casos anteriores ocorrido em pessoas cujo sistema imunitário se apresentava comprometido, como pacientes oncológicos.



Embora o uso de esteroides não combata a covid-19 diretamente, a ideia é minimizar a chamada "tempestade de citocinas" - um fenómeno que deriva da infeção pelo novo coronavírus e leva o corpo a reagir exageradamente sem que trate a infeção. O medicamento enfraquece ainda o sistema imunitário e aumenta os níveis de açúcar no sangue, o que favorece a ação do fungo.



Os elevado número de novos casos desta doença levou já os hospitais a instalar unidades de cuidados dedicados o que, face à evolução da pandemia no país, tem sobrecarregdo ainda mais médicos e equipas hospitalares.



Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A infeção é causada pelo uso excessivo de esteroides, um fármaco que os médicos indianos têm receitado aos seus pacientes que, face aos números do país e ao pânico instalado, estão a automedicar-se e a tomar doses demasiado elevadas.Segundo o Financial Times, os médicos indianos têm detetado um aumento do número de pacientes com a infeção causada por este fungo negro. É o caso de