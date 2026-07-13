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“Conde Cara de Caixote do Lixo” vai a eleições em Inglaterra: os mais notáveis candidatos satíricos do mundo

Renata Lima Lobo 07:00
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Humoristas, pensadores, artistas. A história dos candidatos satíricos recua várias décadas, especialmente no Reino Unido, onde está de regresso o Count Binface. Entre a sátira e o protesto, a ideia corre o mundo.

Acusado de irregularidades na declaração de donativos, Nigel Farage, líder do Reform UK demitiu-se do Parlamento para se recandidatar e legitimar a sua posição junto dos eleitores. Isso implica novas eleições, mas apenas no seu círculo eleitoral de Clacton, no leste de Inglaterra. Mas quem serão os seus adversários? Count Binface foi o primeiro candidato a anunciar a candidatura, mas desde então juntaram-se pequenos partidos e vários independentes, incluindo Rob Pownall, ativista dos direitos dos animais, fundador da plataforma , conhecido por aparecer vestido de raposa, da cabeça às patas.

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