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13 de julho de 2026 às 22:54

Quem é Count Binface, o homem com um caixote do lixo na cabeça que enfrenta Farage nas eleições no Reino Unido

Autointitula-se de “guerreiro especial intergalático” e deverá ser o único rival de Nigel Farage, líder do partido de extrema-direita Reform UK, na eleição especial em Clacton, após Farage se ter demitido de deputado para provocar nova eleição. Sem outros candidatos, Farage deverá ir a votos com o humorista britânico, que entre as suas propostas tem a nacionalização da cantora Adele.

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