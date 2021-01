ePaper ou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 29 de dezembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Só quando começou a ser um padrão, ali por 2013, os serviços de informações norte-americanos desconfiaram: como é que os agentes da CIA que chegavam de avião à Europa e a África eram facilmente identificados pela China?Noutra época, ter-se-ia iniciado "uma caça à toupeira". Mas desta vez suspeitou-se que as informações tinham chegado às mãos chinesas através do acesso a dados pessoais sensíveis. E o termo "pessoal" não surge aqui por acaso: antes de 2015, foram capturados os dados de 21,5 milhões de atuais e antigos funcionários do Estado. E houve outros ataques à cadeia de hotéis Marriott ou à companhia aérea American Airlines.