Marcelo revelou ainda que Governo português vai enviar em breve um novo membro para o local da catástrofe. Número de mortos provocado pelo Idai subiu para 417 e o número de pessoas afetadas poderá ultrapassar os três milhões.

A grande maioria dos portugueses que vivem em Moçambique não pretende abandonar o país, afetado recentemente pelo ciclone Idai que já matou, pelo menos, 417 pessoas. A garantida foi dada, este sábado, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ainda que o Governo português vai enviar em breve um novo membro para o local da catástrofe, onde o secretário de Estado das Comunidades já está a trabalhar para ver se há "nacionais que queiram ser repatriados". Ainda segundo o Chefe de Estado as ligações via Internet estão a normalizar-se, nomeadamente no que toca aos contactos com Portugal e comunidades portuguesas.

"A grande maioria aparentemente quer ficar, o que é natural, é razoável. Têm a sua vida lá e, portanto, há medida que o tempo avança e avançam os apoios e chegam as ajudas e essas ajudas se concentram e vão chegando ao terreno, aquela que foi a perturbação inicial e natural num país sobre o qual se abate a tragédia, vai sendo progressivamente ultrapassado", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Questionado sobre se as ajudas da União Europeia iam aumentar, o presidente da República confirmou que o número de países que aderem está a aumentar a ajuda a Moçambique e a União Europeia irá colocar em marcha um programa de apoio.

O governo de Moçambique anunciou, este sábado, que o número de mortos provocados pelo ciclone Idai no país subiu para 417. O balanço anterior indicava 293 vítimas mortais. A cidade da Beira, no centro litoral de Moçambique, foi uma das mais afetadas pelo ciclone, na noite de 14 de março. Esta sexta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, frisou que "até agora, felizmente", não há "nenhum dado que permita falar de algum compatriota falecido" em Moçambique.



A presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, Graça, Machel, revelou, este sábado, que o número de pessoas afetadas pelo ciclone poderá ultrapassar os três milhões e os recursos necessários para a assistência humanitária são ainda muito insuficientes. A antiga primeira-dama de Moçambique e viúva de Nelson Mandela, falava em conferência de imprensa ao lado de Henrietta Fore, diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que fez uma visita à região afetada na sexta-feira. Henrietta Forre referiu que há muitas crianças separadas das suas famílias e vão ser necessários orfanatos e outras instituições para lhes dar apoio.

"Daqui a umas semanas, o mundo tem que se preparar para números muito maiores e pedidos de ajuda de grande escala" e com elevado grau "de sofisticação", tal o nível de destruição, disse Machel.

Graça Machel considera que a prioridade deve continuar a ser o salvamento: "Imaginem o que significa estar pendurado em cima de um telhado ou árvore durante oito dias. As pessoas começam a cair de exaustão", descreveu. "Esta é uma emergência nunca vista na nossa história. Todos nós estamos devastados. Não temos experiência de gerir a complexidade desta emergência", acrescentou.

"É bom que se diga que isto [é resultado] de mudanças climáticas", disse, apontando que o desastre mostra "que são os pobres que vão pagar o maior preço".

Graça Machel classifica a cidade da Beira como "a primeira da história que foi completamente arrasada" em virtude de um desastre natural que associa às alterações no clima provocadas pelo homem. No entanto, realça que as atenções não podem estar só centradas na zona urbana, pois há "muitos outros distritos afetados" no centro de Moçambique.

