No meio da destruição, Graham também assistiu a momentos de entreajuda. "Foi uma experiência de humildade ver como todos se ajudavam e estavam tão unidos… 50, 60 pessoas a darem as mãos dentro de água das chuvas para ajudar os outros, em filas. Pessoas idosas, quase incapacitadas e incapazes de andar, mulheres idosas que transportavam os seus pais – os esforços que as pessoas faziam para saírem dali e caminharem para zona segura", afirma.



"O que me impressionou mais foram as pessoas nos telhados das casas, em todos os telhados que tivessem restado. As casas de tipo mais frágil estavam completamente destruídas. Penso que 95% das casas estavam arrasadas. Qualquer árvore tinha quatro, cinco, seis, sete pessoas em cima. Mas estas pobres pessoas estavam numa posição terrível, terrível, num péssimo estado. A área inundada tem 200 quilómetros quadrados e claro que as comunidades vivem perto dos rios. Por isso eu penso, e estou a adivinhar, que são milhares [de mortos], ao contrário do que diz o presidente" Filipe Nyusi, relata o empresário do ramo da construção.



O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, anunciou na terça-feira que mais de 200 pessoas morreram e 350 mil "estão em situação de risco", tendo decretado o estado de emergência nacional.



De acordo com o The Guardian, Taylor está envolvido em programas sociais e agrícolas. "Eu conseguia ouvir pessoas a gemer e a chorar, as pessoas estavam a fazer o luto ao lado da estrada. Muitos [corpos] estavam deitados junto à margem porque a corrente os tinha empurrado até à estrada, e depois a água retrocedeu", descreve.

Graham Taylor veio do Zimbabué para se instalar no Chimoio, Moçambique , há 15 anos. Depois da passagem do ciclone Idai , foi à Beira para ajudar familiares e funcionários da sua empresa. Demorou três dias a voltar e teve que percorrer mais de 25 quilómetros a pé, entre Lamego e Nhamatanda. Partilhou o relato da sua travessia por uma área arrasada pelas cheias com o jornal britânico The Guardian."Nós só vimos a devastação total, carnificina e morte. De onde estava até ao mais longe que conseguia ver e caminhar. Vi dois, três, 400 corpos a flutuar e ao lado da estrada. À medida que andávamos, falámos com pessoas e perguntámos ‘porque não se colocaram em zonas seguras?’, ao que respondiam ‘nós estamos à espera, estamos à procura da nossa família e esta é a nossa casa e nós vamos ficar aqui’", conta Graham.