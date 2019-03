Vítimas da passagem do ciclone Idai continuam a aumentar. Sete portugueses vão ser este domingo repatriados a partir da cidade da Beira.

O número de mortos devido à passagem do ciclone Idai em Moçambique aumentou este domingo para 446, anunciou o ministro do Ambiente, citado pela agência Reuters. O último balanço das autoridades, feito no sábado, dava conta de 417 mortes.

De acordo com Celso Correia, mais de 531 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone.

Sete portugueses são hoje repatriados de Moçambique, num avião que foi fretado pelo Estado português e que chegou à cidade da Beira, no sábado, com carga e elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, numa reunião hoje com a comunidade portuguesa da Beira, cidade do centro de Moçambique afetada pelo ciclone Idai no dia 14, disse que são cinco homens, uma mulher e um jovem de 15 anos que hoje regressam a Lisboa.



O governante disse que dos 93 portugueses que estavam por contactar na sequência do ciclone há ainda 12 por contactar. O secretário de Estado falou especificamente de um português de Buzi, das zonas mais afetadas, José Arsénio da Fonseca.



Caetano Pestana, da Atlantic Airways, disse à agência Lusa na Beira que o voo que transporta os sete portugueses parte às 13:00 (11:00 em Portugal) e que são pessoas que ou têm problemas de saúde ou perderam todos os bens durante o ciclone. O ciclone e as cheias que se seguiram provocaram até agora 446 mortes. Em centos de acolhimento estão mais de 109.000 pessoas, segundo os últimos dados.



No encontro com a comunidade portuguesa, José Luís Carneiro, que parte hoje da Beira depois de quase uma semana na região, garantiu que o consulado está em condições de apoiar os portugueses, e na sequência de críticas que tinham sido feitas de falta de apoio disse que no dia do ciclone foi enviado um email a mais de 1.900 pessoas a alertar para a situação.



No sábado, o Presidente da República revelou que a grande maioria dos portugueses que vivem em Moçambique não pretende abandonar o país, afetado recentemente pelo ciclone Idai. Marcelo Rebelo de Sousa que disse ainda que o Governo português vai enviar em breve um novo membro para o local da catástrofe, onde o secretário de Estado das Comunidades já estava a trabalhar para apurar se existem "nacionais que queiram ser repatriados".



"A grande maioria aparentemente quer ficar, o que é natural, é razoável. Têm a sua vida lá e, portanto, há medida que o tempo avança e avançam os apoios e chegam as ajudas e essas ajudas se concentram e vão chegando ao terreno, aquela que foi a perturbação inicial e natural num país sobre o qual se abate a tragédia, vai sendo progressivamente ultrapassado", disse o chefe de Estado.



Com Lusa.