Foram já encontrados 14 dos 30 portugueses desaparecidos em Moçambique depois da passagem do ciclone Idai, avança o Correio da Manhã.



Segundo balanços provisórios divulgados pelos governos desde segunda-feira, o número total de mortos já confirmados na sequência do ciclone Idai é de 557, o número total de mortos já confirmados na sequência do ciclone Idai é de 557.





De acordo com números divulgados na quinta-feira pelo Programa Mundial Alimentar (PAM) das Nações Unidas, a passagem do ciclone Idai por Moçambique, Zimbabué e Maláui atingiu pelo menos 2,8 milhões de pessoas.



O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, decretou o estado de emergência nacional na terça-feira e disse que 350 mil pessoas "estão em situação de risco".



Moçambique cumpre esta sexta-feira o terceiro e último dia de luto nacional.



Com Lusa.