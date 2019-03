Salvamento ocorreu junto ao rio Buzi durante uma operação de reconhecimento aéreo. Ação do sargentino Faustino foi gravada pelos colegas.

Um fuzileiro português, integrado nas missões de resgate e salvamento nas zonas afetadas pelo ciclone Idai, em Moçambique, resgatou, este domingo, uma mulher que estava numa ilha isolada na cidade da Beira. As imagens foram partilhadas no Facebook da Marinha portuguesa, que revela que o Sargento Fuzileiro Faustino estava a bordo de um helicóptero da Marinha indiana ao serviço das Nações Unidas quando se voluntariou para o resgate.



"Uma mulher, com sinais evidentes de fraqueza, foi localizada durante uma operação de reconhecimento às áreas ainda isoladas. Durante o voo, a tripulação do helicóptero apercebeu-se de um pedido de auxílio de vários populares no solo, que acenavam a pedir ajuda", escreveu a Marinha, revelado que a operação ocorreu perto do rio Buzi.



O fuzileiro integra a equipa da Força de Reação Imediata que se encontra em missão humanitária em Moçambique, país a que a FRI chegou na passada sexta-feira às 13h50 (hora de Lisboa).



Este domingo, o número de mortos confirmados pelas autoridades moçambicanas subiu para 446. Já no Zimbabué foram contabilizadas 259 vítimas mortais e no Maláui as autoridades registaram 56 mortos.



O ministro da Terra e do Ambiente moçambicano, Celso Correia, sublinhou que estes números ainda são provisórios, já que à medida que o nível da água vai descendo vão aparecendo mais corpos.



O número de pessoas afetadas em Moçambique subiu para 531.000 e há 109.000 entradas em centros de acolhimento, das quais 6.500 dizem respeito a pessoas vulneráveis - por exemplo, idosos e grávidas que recebem assistência particular.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que está a preparar-se para enfrentar prováveis surtos de cólera e outras doenças infecciosas, bem como de sarampo, em extensas zonas do sudeste de África afetadas pelo ciclone Idai, em particular em Moçambique.