Jogador alega que não pode deslocar-se aos Estados Unidos da América, onde foi processado por Kathryn Mayorga.

Ronaldo está pronto para prestar declarações à Justiça americana, no âmbito do processo em que é acusado de violação por Kathryn Mayorga.



Contudo, terá que ser ouvido por videoconferência, porque os jogos e a actividade com a Juventus, em Itália, não lhe permitem deslocar-se aos Estados Unidos, indica o Correio da Manhã.