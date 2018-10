As autoridades espanholas confirmaram que subiu para 12 o número de vítimas mortais em consequência das chuvas fortes que se sentiram em Maiorca de terça para quarta-feiras. Segundo o serviço de emergências das Baleares e o governo, as duas vítimas faziam parte da lista de desaparecidos: um homem e uma mulher, ambos de nacionalidade alemã, que foram encontrados sem vida dentro do carro.





Lamentamos comunicar el hallazgo de dos personas fallecidas, varón y mujer, en la zona próxima a Artà, cerca de donde se encontró el vehículo de la pareja de alemanes desaparecidos. — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 11 de outubro de 2018