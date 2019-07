Peritos forenses retiraram ossos de dois ossários dentro do Vaticano, no âmbito da investigação que pretende resolver o caso de Emanuela Orlandi, uma menina que desapareceu em 1983.

Este mês, o Vaticano já tinha aberto dois túmulos para ver se o corpo de Orlandi, que era filha de um funcionário do Vaticano (Prefeitura da Casa Pontifícia), estava lá escondido. Contudo, acabaram por ver que estavam vazios: nem os ossos das duas princesas do século XIX a quem pertenciam os túmulos lá estavam.

Foram localizados ossos debaixo do chão do Pontificio Collegio Teutonico, uma instituição para formar padres. O local foi alvo de trabalhos de construção no fim do século XIX e de novo há 60 anos.

Membros do Vaticano acreditam que os ossos da princesa Sophie von Hohenlohe, que morreu em 1836, e da princesa Carlotta Federica de Mecklenburg, que morreu em 1840, podem ter sido movidos na altura e nunca mais levados para o local onde estavam.

Os ossos serão analisados para estabelecer identidades. Na extração, estiveram presentes membros da família Orlandi.

Emanuela Orlandi desapareceu em 1983, depois de ter deixado o apartamento da família na Cidade do Vaticano para ir a uma aula de música. Tinha 15 anos.

Há várias teorias relacionadas com o desaparecimento, desde ser uma tentativa para assegurar a libertação de Ali Agca, que tentou assassinar o Papa João Paulo II, ou estar ligado ao túmulo de Enrico de Pedis, um mafioso que foi enterrado numa basílica de Roma. O túmulo de Enrico foi aberto, mas nada foi encontrado.

Este ano, a família Orlandi recebeu uma carta anónima que dizia que o corpo de Emanuela estaria escondido entre os mortos no cemitério Teutónico.