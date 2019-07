Sophie von Hohenlohe e Carlotta Federica de Mecklenburg.

Em declarações aos jornalistas, o irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, afirmou que "depois de tirarem a laje do primeiro túmulo, os funcionários cavaram cerca de 30 centímetros e descobriram que havia um quarto túmulo por baixo, mas incrivelmente estava vazio. Depois passaram para o segundo túmulo, um sarcófago para o qual apenas a lápide precisava ser levantada. Mas mesmo isso estava completamente vazio", recorda.



A notícia foi confirmada pela Santa Sé em comunicado: "As operações no Campo Santo Teutonico foram concluídas às 11h15 como parte das tarefas de investigação do caso Orlandi. A pesquisa deu resultados negativos: não foi encontrado nenhum corpo ou urna funerária." A família das duas princesas também foi informada do desaparecimento dos restos mortais.



Emanuela Orlandi era filha de um funcionário do Banco do Vaticano, que trabalhava como escriturário na casa do Papa. Desde o seu desaparecimento que a família tem recebido pistas do seu paradeiro, mas acabaram todas por ser infrutíferas.

Foi um dos primeiros sinais de esperança num caso que dura há 36 anos, mas parece em vão. Depois de o Vaticano ter aberto dois túmulos a pedido da família de uma adolescente que desapareceu em 1983, concluiu-se que estes estavam vazios. Emanuela Orlandi tinha 15 anos quando foi a uma aula de música e nunca mais regressou. Uma denúncia anónima apontava para que o corpo pudesse estar naqueles túmulos, mas não estava nem o corpo da jovem nem os restos mortais das duas princesas que tinham sido lá sepultadas: as princesas alemãs