Ator de Lara Croft esfaqueado em palco na China

Um agressor cuja identidade é desconhecida esfaqueou o ator Simon Yam, de Hong Kong, durante um evento na China continental. Os ferimentos de Yam não são graves, de acordo com os media chineses.





O ator, de 64 anos, foi levado para o hospital para ser tratado mas os ferimentos nas mãos e abdómen não lhe colocaram a vida em risco.



A polícia indicou que o agressor ainda não foi identificado, mas que Yam terá sido trocado com uma outra pessoa.



Yam tornou-se célebre devido ao seu papel no filme Contact, de 1992, e participou no filme Lara Croft Tomb Raider: O Berço da Vida, em 2003.

No Weibo (uma rede social chinesa semelhante ao Twitter) vê-se um homem com um manto escuro a chegar ao palco e a atacar Yam com uma faca na cidade de Zhongshan.