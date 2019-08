John Bercow, o presidente do parlamento britânico que saltou para a ribalta com os seus gritos de "Order!" dirigidos aos deputados nos debates do Brexit, classificou hoje o pedido de Boris Johnson para suspender o parlamento como um "escândalo constitucional". Entre as várias reações a quente, políticos e media falam numa crise constitucional britânica, mas esta tem um significado diferente daquele a que estamos habituados em Portugal – é que o Reino Unido é dos poucos países do mundo sem uma Constituição escrita.

"O sistema funciona com base numa Constituição não escrita, assentando em costumes e entendimentos entre os vários atores políticos em relação às suas ações", explica Miguel Monjardino, professor na Universidade Católica Portuguesa e especialista em relações internacionais. "Temo que este impasse entre a vontade expressa num referendo popular e a soberania do Parlamento esteja a colocar esses entendimentos sob grande pressão".

Não é que não haja uma moldura constitucional no Reino Unido – ela não está codificada num documento único (como em Portugal) mas existe e está dispersa por um conjunto de leis e convenções sedimentadas ao longo de séculos (o documento fundador da moldura actual é a "Bill of Rights" de 1689). Os juristas falam da uma "Constituição não escrita", o que é (mais) uma originalidade britânica.



Esta originalidade encerra alguma ironia, já que a herança rica do Reino Unido na formação de direitos constitucionais – de equilíbrio e distribuição de poderes – inspirou a criação das constituições codificadas noutros países. A Magna Carta de 1215, que limitou o poder dos monarcas, é o momento fundador dessa cultura. A diferença para outros países está precisamente no tempo: ao passo que na maioria dos países as constituições codificadas foram uma necessidade que resultou das mudanças de regime, o sistema britânico foi sendo consolidado ao longo de séculos.

Neste ambiente jurídico os costumes políticos, ou convenções, ganham um especial peso. É por isso que a rainha Isabel II, por exemplo, aceitou hoje o pedido de Boris Johnson para suspender o Parlamento entre meados de Setembro e de Outubro. Em tese, a rainha tem poder para bloquear esse pedido, mas a prática consolidada é de que deixe passar as iniciativas do Governo.

"A rainha optou pela solução constitucional formal", considera Bernardo Ivo Cruz, editor da London Monthly Brexit Digest, uma newsletter sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A rainha Isabel II pode aconselhar o primeiro-ministro em privado – o que tradicionalmente fica em segredo – mas é tradição que deixe passar a iniciativa do Governo.

A importância das práticas e convenções é uma arma no combate político entre o Governo e o Parlamento – o combate atual é entre um governo que quer o Brexit com ou sem acordo e o de uma maioria de deputados que não quer o Reino Unido a sair da UE sem acordo. A procura destes precedentes tem levado à recuperação de figuras jurídicas perdidas há mais de 100 anos – uma delas é o "humble Address", uma comunicação direta de um grupo parlamentar ao monarca, visando um pedido. Em 2017 e em 2018 esta figura – usada pela última vez em meados do século XIX – foi usada pelos deputados para pedirem à rainha que instruísse o Governo a libertar informação sobre o processo do Brexit.

A ausência de uma Constituição codificada e a tensão institucional muito forte entre o Governo e o Parlamento aumenta o potencial para a criatividade jurídica – e para medidas como a que foi hoje pedida, com sucesso, por Boris Johnson. A suspensão do Parlamento por mais tempo do que o habitual rompe com a convenção, mas o dado principal é o timing desta suspensão e a forma como está desenhada para limitar o poder do Parlamento.

Por um lado limita a escassos dias o tempo que os deputados têm para concertarem uma posição sobre a proposta de Brexit que o Governo lhes vai apresentar. Por outro, pode limitar decisivamente os efeitos de uma moção de censura vitoriosa que o Parlamento venha a passar. Perante essa votação o Parlamento tem 14 dias para apontar à rainha uma solução alternativa, mas esse período fica reduzido a menos de metade com a suspensão dos trabalhos conseguida hoje por Johnson. Se não houver alternativa cabe a Johnson marcar eleições, mas a lei não especifica um prazo, o que pode levar a um arrastamento da situação pantanosa.

Alguns deputados, como o ex-procurador-geral Dominic Grive, têm sugerido a possibilidade de o Parlamentar formar um governo provisório que sirva apenas para pedir uma extensão do prazo de negociações com a União Europeia (no caso de esta ser aceite pelos europeus) e marcar eleições. Não há, contudo, precedente para esta solução.

O site "Business Insider" noticia hoje que o Governo tem preparadas mais medidas arrojadas para levar a sua vontade de sair, com ou sem acordo, por diante. Do lado do Parlamento procuram-se precedentes históricos e soluções novas. "Estes tempos são o sonho de qualquer jurista e consultor em direito constitucional no Reino Unido", ironiza Ivo Cruz. Deixam em aberto o desfecho da crise institucional – e o efeito duradouro que terá na prática política britânica.