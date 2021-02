Isabel II terá feito pressão para manter privada a sua riqueza

Lei da Transparência, da década de 1970, deixou de fora as empresas e investimentos da rainha. Documentos revelados pelo The Guardian mostram lóbi feito através do chamado "consentimento real".

A rainha Isabel II terá feito pressão para que a Lei da Transparência, da década de 1970, deixasse de fora os investimentos reais. Com a intervenção da rainha, o governo criou uma cláusula na lei em que pode isentar empresas de "chefes de estado" de obedecer às medidas de transparência. Estas alegações foram já, entretanto, negadas pelo Palácio de Buckingham.



Segundo revela o jornal britânico The Guardian, este acordo permitiu que os investimentos privados da rainha ficasse ocultos até, pelo menos, 2011. O jornal cita uma série de memorandos do Arquivo Nacional em que o advogado privado da monarca terá pressionado os ministros para que a lei tivesse esta exceção.



A mudança foi conseguida ao abrigo da regra conhecida como "consentimento real", em que a soberana deve dar o seu aval às leis que podem afetar os seus interesses pessoais antes de estas serem aprovadas no parlamento.