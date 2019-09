Mais uma derrota para Boris. Eleições antecipadas rejeitadas (para já)

Os deputados da Câmara dos Comuns rejeitaram a marcação de eleições antecipadas para 15 de outubro, como foi desejo expresso pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, após o parlamento ter aprovado o projeto de lei para adiar o Brexit e evitar uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo em 31 de outubro. A decisão sobre o ato eleitoral contou com votos 298 a favor e 56 votos contra - era necessária uma maioria de 434. O Partido Trabalhista, Liberais Democratas e o Partido Nacionalista Escocês (SNP) abstiveram-se.





a lei Benn é aprovada na Câmara dos Lordes e se torna efetiva

. Depois, o plano será ir a votos.

O resultado não surpreende visto que o Partido Trabalhista já deixara claro que pretendia ir a votos apenas tendo a certeza que

Antes, a votação na chamada "terceira leitura" da proposta de leite contabilizou 327 votos a favor e 299 contra, uma margem de 28 votos. Os resultados representaram mais duas derrotas para Boris, que na terça-feira já ameaçara marcar novo ato eleitoral caso a proposta fosse aprovada. "Esta câmara alta não me deixou outra hipótese senão deixar que o povo decida quem governa", atirou logo após a votação da tarde desta quarta-feira.

"Toda a gente sabe que se eu for primeiro-ministro irei a Bruxelas arranjar um acordo — e todos sabem que o conseguiria fazer", disse o primeiro-ministro, concretizando: "Do meu ponto de vista deve haver eleições a 15 de outubro". "Acho muito triste que os deputados tenham votado assim. Mas se ainda for PM a 17 de outubro, sairemos da UE a 31 de outubro", avisou também.

Na resposta, o líder da oposição, Jeremy Corbyn, defendeu que a proposta para eleições tem segundas intenções. "A oferta de eleições é um pouco como a maçã envenenada oferecida pela Rainha, porque é o veneno de um no deal e não uma oferta de eleições", acusou o líder do Partido Trabalhista.

Cabe agora à câmara alta do parlamento - Câmara dos Lordes - aprovar a lei. A BBC News avança que a decisão será definida já está quinta-feira, mas o prazo termina apenas a 9 de setembro. Caso seja igualmente aprovada, o projeto de lei seguirá para Buckingham Palace, para a rainha Isabel II o promulgar. Mais uma vez, o prazo termina segunda-feira porque o parlamento será suspenso.