“O que vou fazer?”: Portuguesa interrompe entrevista para criticar Brexit

"O que vou fazer? Como vou ficar? Quais são os meus direitos? Estou no escuro". Foi assim que uma portuguesa residente no Reino Unido há 20 anos reagiu à suspensão do Parlamento britânico pela rainha Isabel II esta quarta-feira. Durante um protesto, e sem se identificar, a emigrante interrompeu uma entrevista da estação britânica Sky News e falou durante alguns minutos.



"Sou portuguesa, trabalhei aqui 20 anos e não tenho voz. O esquema de regularização [do estatuto migratório obrigatório para os cidadãos europeus residentes no Reino Unido] não está a resultar", queixou-se a mulher. "Dei a este país a minha juventude. Estou muito agradecida por tudo aquilo que me ensinaram. Mas têm que integrar-me em todo este processo. Não posso simplesmente ser chutada daqui para fora".











"Agora expulsam-me com o quê? Com o quê? Sinto-me muito magoada com o que eles [apoiantes do Brexit] por fazerem isto a este país", disse emocionada.

Questionada pelo jornalista sobre o que lhe tinham dito, a emigrante explicou: "Disseram-me que o meu número de seguro nacional não corresponde ao que devia ser. Agora dizem que têm de começar todo o processo. Mas o 31 de outubro está a chegar", referindo-se à data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia.



A rainha Isabel II aprovou na quarta-feira o pedido feito pelo primeiro-minsitro Boris Johnson para suspender temporariamente o parlamento britânico. O governo britânico de Boris Johnson havia anunciado durante a manhã que os trabalhos do Parlamento iam ser suspensos até 14 de outubro, duas semanas antes da data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de outubro.