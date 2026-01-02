Novo autarca de Nova Iorque estreia-se com medidas contra crise da habitação

A primeira ordem assinada por Mamdani foi a revogação das ordens emitidas pelo antecessor, o democrata moderado Eric Adams, a partir de 26 de setembro de 2024, data em que Adams foi acusado de corrupção.

O novo autarca de Nova Iorque, o democrata Zohran Mamdani, estreou-se no cargo com vários decretos executivos para lidar com a crise da habitação na maior cidade dos Estados Unidos, além de revogar algumas medidas do antecessor.



O novo autarca de Nova Iorque anuncia medidas para combater crise da habitação AP

Mamdani assinou na quinta-feira três decretos, incluindo um para revitalizar o Gabinete de Proteção do Inquilino.

O muçulmano de 34 anos nomeou ainda Cea Weaver, ativista da habitação pública, como diretora do Gabinete, que defenderá os inquilinos contra os proprietários e garantirá a rápida atuação dos organismos municipais em áreas com condições inseguras ou ilegais, segundo um comunicado de imprensa.

Ao lado de Weaver, Mamdani anunciou a primeira grande ação: intervir no processo de falência da Pinnacle Realty, uma empresa de arrendamento com milhares de violações e reclamações em 83 edifícios, e que deve dinheiro à autarquia, para proteger os inquilinos.

Mamdani realizou uma conferência de imprensa num dos edifícios da Pinnacle Realty e mostrou as condições precárias enfrentadas pelos moradores, antes de entregar a ação contra empresa ao consultor jurídico Steve Banks.

O presidente da Câmara nomeou cinco vice-presidentes, incluindo Leila Bozorg, que terá a tutela da Habitação e Planeamento, e que supervisionará dois grupos de trabalho criados na quinta-feira.

Um irá avaliar as propriedades públicas e identificar as que têm condições para a construção de habitação social, enquanto o outro pretende simplificar a burocracia para agilizar os projetos de construção de habitação.

Mas a primeira ordem assinada por Mamdani foi a revogação das ordens emitidas pelo antecessor, o democrata moderado Eric Adams, a partir de 26 de setembro de 2024, data em que Adams foi acusado de corrupção.

O caso foi arquivado após intervenção do Presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump.

Segundo um comunicado, Mamdani prometeu repor algumas medidas desse período que considere relevantes para a sua agenda.

O novo autarca de Nova Iorque, proclamou na quinta-feira uma "nova era" para a capital financeira do país, durante o discurso de tomada de posse perante milhares de pessoas, no qual se comprometeu a governar para todos.

Mamdani pediu coragem para cumprir as promessas de combater o elevado custo de vida e tornar a cidade acessível.

O responsável comprometeu-se com uma “agenda de segurança, acessibilidade e abundância” e sugeriu que iria reforçar a função pública, criticando as administrações anteriores por “recorrerem ao setor privado enquanto aceitavam a mediocridade daqueles que serviam o público”.

O novo presidente da câmara assinalou ainda uma “reforma do sistema de impostos sobre a propriedade com falhas” e um “departamento de segurança comunitária que abordará a crise de saúde mental e permitirá que a polícia se concentre no seu trabalho”.