Mamdani ganha em Nova Iorque e declara 'guerra' a Trump: "Tenho quatro palavras para si..."

Zohran Mamdani não perdeu tempo e logo no discurso de vitória aproveitou para deixar uma série de recados a Donald Trump. O novo mayor de Nova Iorque, democrata, muçulmano e o mais novo de sempre no cargo, garantiu que vai assumir a liderança da câmara com um plano firme para combater a política de divisão e nepotismo que ajudou Trump a chegar à Casa Branca.



Zohran Mamdani é o novo mayor de Nova Iorque AP

Em Brooklyn, perante os seus muitos apoiantes, o democrata disse que quer ser "a luz" num "momento político de trevas". E não esqueceu os imigrantes, numa clara mensagem ao presidente e às suas políticas anti-imigração. "Aqui, acreditamos em defender aqueles que amamos, sejam imigrantes, membros da comunidade trans, uma das muitas mulheres negras que Donald Trump demitiu de um cargo federal, uma mãe solteira ainda à espera da redução do preço dos alimentos ou qualquer outra pessoa em situação de vulnerabilidade. Nova Iorque deixará de ser uma cidade onde se pode propagar islamofobia e ganhar uma eleição."

Garantiu também que a 'Big Apple' "vai levantar-se" contra Trump. "Se há alguma forma de aterrorizar um déspota é desmantelando as próprias condições que lhe permitiram acumular poder. Não é só assim que paramos Trump, é assim que paramos o próximo. Por isso, Donald Trump, já que sei que está a ver, tenho quatro palavras para si: 'turn the volume up' [aumente o volume]”, disse Mamdani, para gaúdio dos seus apoiantes.

O novo mayor recordou também Trump que Nova Iorque "vai continuar a ser uma cidade de imigrantes". "Foi construída por imigrantes, impulsionada por imigrantes e, a partir desta noite, será liderada por um imigrante. Por isso, ouça bem, Presidente Trump quando digo o seguinte: para chegar a qualquer um de nós, o senhor terá de passar por todos nós!”

Donald Trump, que ameaçou cortar fundos federais à cidade em caso de vitória do democrata, não tardou a reagir na rede social 'Truth'. "E assim começa..."