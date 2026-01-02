União Europeia expressa apoio à Suíça após incêndio em bar de estância de ski

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou “profunda tristeza” pela tragédia e enviou “as mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas”.
Líderes da União Europeia (UE) expressaram esta sexta-feira apoio e condolências à Suíça após o incêndio na estância de ski de Crans-Montana, durante a passagem de ano, que provocou cerca de 40 mortos e mais de 100 feridos.
Ursula von der Leyen discursaAP Photo/Geert Vanden Wijngaert, File
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, expressou “profunda tristeza” pela tragédia e enviou “as mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas”.
“Estamos em contacto com as autoridades suíças para fornecer assistência médica às vítimas através do Mecanismo de Proteção Civil da UE. A Europa solidariza-se plenamente com a Suíça”, disse von der Leyen, numa mensagem publicada nas redes sociais.
O presidente do Conselho Europeu, António Costa, também expressou “solidariedade às autoridades suíças por este incidente devastador”.
Por sua vez, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou que "o trágico incêndio" em Crans Montana "é uma forma devastadora de começar o Ano Novo".
"Estou profundamente triste com esta notícia. Meus pensamentos estão com todos os afetados, os feridos e as famílias e entes queridos que enfrentam uma perda inimaginável na primeira noite do ano", disse.
Uma festa num bar em Crans-Montana transformou-se em tragédia pouco depois da meia-noite, quando as chamas alastraram em minutos, causando um incêndio de grandes proporções que deixou jovens presos.
As chamas e o fumo impediram que os participantes da festa, localizada no subsolo de uma discoteca, escapassem pela escada que dava acesso ao terraço.
