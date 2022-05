Ucrânia recupera zonas perto de Kharkiv

As tropas ucranianas recuperaram os lugares de Cherkaski Tyshky, Ruski Tyshki, Borshchova e Slobozhanske a norte de Kharkiv, Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky referiu que os soldados ucranianos estavam a conseguir afastar as forças russas de Kharkiv no nordeste do país, que tem estado sob bombardeamentos constantes desde que a guerra começou, a 24 de fevereiro.