Investigação SÁBADO. Armas desaparecidas da Polícia Judiciária

Um elemento do laboratório da polícia científica denunciou o desaparecimento de mais de 200 armas da PJ, mas foi alvo de um processo crime e até já teve buscas domiciliárias. É suspeito de ter subtraído duas dessas armas.







Investigação SÁBADO

Dez meses após a denúncia, a Polícia Judiciária ainda desconhece o paradeiro de várias armas perfeitamente funcionais.

Um colega do denunciante, Rui, chamemos-lhe assim, não quer ser identificado, mas conta à Investigação Sábado que tudo começou em Agosto do ano passado quando o colega decidiu verificar toda a coleção de armas depositada numa sala da PJ. Na maioria, armas apreendidas nos anos 90: pistolas, revólveres, metralhadoras e até glocks, todas funcionais.

" A Polícia Judiciária tem uma coleção de armas de fogo. São armas que provêm de processos crime e que têm interesse depois para o setor de balística e marcas. Estas armas estão acondicionadas numa sala."

"Quem tem acesso a essa sala?", perguntámos.

" A entrada na sala é feita por chipcard. Só 6 ou 7 pessoas lá podem entrar. Nem as senhoras da limpeza têm acesso a esse local".





Logo em Setembro, o denunciante enviou um email ao chefe do setor de balística e à diretora do laboratório de Polícia Científica a pedir uma verificação independente.

À SÁBADO, várias fontes admitem que as armas até podem ter sido devolvidas à PSP para serem destruídas e até ter-se perdido o termo de entrega, o certo é que a PJ ainda desconhece o paradeiro de muitas destas armas. Por escrito, a Polícia Judiciária não responde às perguntas da Investigação Sábado e constata o seguinte:



"Estando em curso processos do foro disciplinar e criminal, ainda não concluídos e sujeitos a regime de segredo, não é legalmente possível responder, diretamente, às questões colocadas.

Contudo, sublinha-se que, na Polícia Judiciária, todas as informações internas são consideradas, apreciadas pelas estruturas competentes e suscetíveis de contribuir para a melhoria dos serviços. Aliás, como decorre do sistema de Qualidade e Acreditação, todos os serviços devem admitir oportunidades de melhoria, integrando de forma dinâmica o conhecimento, a inovação e os contributos recebidos.

Sem prejuízo da margem de otimização sempre existente, a credibilidade do apoio pericial, ao sistema de Justiça, garantido no âmbito das competências do LPC, constitui uma realidade demonstrada e demonstrável".

