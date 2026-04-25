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Professor de Filosofia fica completamente nu durante aula no Brasil e alega problemas mentais

CM 25 de abril de 2026 às 15:50
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Diversas alunas saíram a correr da sala.

Um professor de Filosofia de um curso para adultos numa escola em Juazeiro, cidade com 256 mil habitantes no interior do estado brasileiro da Bahia, surpreendeu os alunos na passada quinta-feira ao começar a tirar a roupa durante uma aula e ficar completamente nu. Diversas alunas saíram a correr da sala, temendo algum tipo de assédio, e foram comunicar o insólito strip-tease à direção da escola, o Colégio Estadual Professor Artur Oliveira da Silva, no bairro dos Palmares. O docente foi afastado, após vestir novamente a roupa, claro.

inglês, escola, quadro, giz
inglês, escola, quadro, giz Getty Images

Não há relatos de que o professor tenha tentado assediar sexualmente alguma aluna ou aluno após ficar nu, simplesmente tirou toda a roupa e tentou continuar a aula tranquilamente, mas o alvoroço que se seguiu ao inusitado ato impediu-o. O docente, cujo nome e a idade não foram divulgados por, supostamente, ser um homem doente, dava aulas a uma turma do chamado curso de EJA, Educação de Jovens e Adultos, destinado a pessoas que não frequentaram a escola na idade 'normal'.

Após a denúncia das alunas, a direção chamou o professor e pediu-lhe explicações, mas o que ele fez, relataram posteriormente outros professores, foi apresentar um relatório médico atestando que sofre de distúrbios mentais. Perante isto, a direção da escola optou por não chamar a polícia ou mesmo demiti-lo, limitou-se a afastá-lo das funções e encaminhar o caso para a Secretaria Estadual da Educação, que determinou novos exames à sanidade mental do professor e disponibilizou acompanhamento psicológico aos estudantes que estavam na aula.

Várias alunas contaram que, mesmo sem ter investido de forma mais agressiva sobre nenhuma delas, o professor parece ter uma fixação por sexo. Nas aulas, pormenorizaram, ele arranjava sempre uma forma de falar sobre sexo, mesmo que o assunto da aula não tivesse, e geralmente não tinha, nada a ver com o tema.

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