Por amor, o gato não o deixava respirar à noite

Um homem tailandês descobriu que os problemas respiratórios de que padecia durante a noite eram culpa do seu gato. Como? Teve que instalar uma câmara no quarto.

Lomphonten Lomphontan, de Banguecoque, Tailândia, sentia dificuldade ao respirar durante a noite pelo que decidiu filmar-se a dormir, para tentar descobrir a origem do problema.

A descoberta foi tão hilariante que Lomphontan resolveu partilhar fotografias na sua conta do Twitter. As imagens revelaram que o problema era o seu gato, Achi, que se enroscava sobre a cara do tailandês à noite tapando-lhe as vias respiratórias.



"I couldn’t breathe when I slept so I installed a camera" pic.twitter.com/DDhP0OweoW — luis navarro (@stluis_htx) July 22, 2019

Uma vez publicadas as fotografias da gravação que mostrava Achi a observar o dono a dormir e mais tarde a aninhar-se sobre a sua face, quem as viu não conseguiu ficar indiferente. A publicação de Lomphontan foi partilhada, no domingo, por um utilizador de Houston, Texas, chamado "luis navarro" e tornou-se viral: acumulou mais de 1.400 likes e foi retweetada por mais de 360 mil pessoas.

Na legenda das fotografias partilhadas, lê-se: "Não conseguia respirar enquanto dormia por isso resolvi instalar uma câmara".

Felizmente para Achi, o dono diz não se importar com a atenção, acrescentando que sente muito carinho pelo animal e que entende o comportamento como uma forma de ele mostrar amor.

Alguns utilizadores entusiasmados com a partilha de Lomphontan, partilharam também alguns momentos em fotografias com os seus felinos enquanto estes invadiam o seu espaço pessoal de forma a ficarem confortáveis.