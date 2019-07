Muitos de nós já experienciaram acariciar um gato que num minuto está a gostar da atenção e que de um momento para o outro nos morde e arranha. Outras vezes, um gato ronrona e parece gostar da interação. Qual é a diferença entres estes dois gatos? Provavelmente não estamos a fazer-lhe festas como deve ser.

Para compreender isto, precisamos primeiro de entender a descendência destes animais: os prováveis antepassados destes pequenos felinos são os gatos selvagens africanos, que eram vistos como controladores de pestes. Nos tempos contemporâneos, são mais considerados companheiros valiosos.

Esta mudança terá ocorrido há cerca de 4000 mil anos – um pouco mais tarde do que com os cães domésticos. Apesar de isto parecer tempo suficiente para os gatos se adaptarem às interações sociais, a verdade é que estes ainda mostram poucas divergências com os antepassados selvagens, o que significa que herdaram várias características destes.

Ao contrário dos gatos selvagens, que se evitam para afastar interações, os humanos são seres sociais que preferem a proximidade e toque para demonstrar afeto. Somos ainda atraídos por atributos infantis – olhos e testa grande, face redonda e nariz pequeno -, o que explica por que muitos de nós acha os gatos fofos.

Posto isto, é normal para muitos humanos a necessidade de tocar, agarrar e abraçar os companheiros felinos, o que pode ser um pouco demais para alguns gatos.

Não obstante os gatos gostarem de receber festas, há certas particularidades que se intrometem nesta interação humano-gato: a região do animal onde tocamos e a forma como normalmente lidamos com estes podem influenciar de que maneira um gato responde ao afeto.

Então, como se deve acariciar um gato? A chave para o sucesso é dar ao animal o maior nível de controlo e escolha na interação: por exemplo, a escolha para nos indicarem se querem ser acariciados ou não e controlo de quanto tempo querem ser tocados. Se o gato iniciar o contacto primeiro, a interação irá correr melhor.

É também importante prestar atenção ao comportamento e postura do gato durante o ato para perceber se estão confortáveis. Normalmente, os gatos preferem ser tocados onde se localizam as suas glândulas faciais, que inclui a base das orelhas, debaixo do queixo e à volta das bochechas.

Há vários sinais que mostram que um gato está contente durante a sessão de mimos: cauda para cima e escolha de iniciar contacto; ronronar e espetar levemente as unhas com as patas dianteiras; mexer a cauda hirta para os lados de forma lenta; uma postura e expressão facial relaxada com as orelhas para cima e viradas para a frente; e darem um toque gentil com a cabeça quando se para de lhe fazer festas.

Por outro lado, há ainda alguns sinais de tensão reconhecíveis: afastarem a cabeça para longe do dono, permanecerem passivos; piscarem excessivamente; lamberem-se de forma rápida e curta; moverem a cauda demasiado rápido; e morderem com força ou darem uma patada.

Em última instância, relativamente a gatos, é melhor respeitar os limites do animal.