Em Valença, dono de terreno decide vedar paragem de autocarro

No início do verão deste ano, o município de Valença construiu uma paragem de autocarro num terreno privado e o proprietário decidiu agora vedar o espaço.

Esta semana, quando os jovens da freguesia de Fontoura, em Valença, chegaram à paragem de autocarro para irem para a escola encontraram uma vedação que impedia o acesso à paragem.



Rádio Vale do Minho

A paragem de autocarro foi construída num terreno privado e o proprietário decidiu vedar a propriedade, deixando a paragem inacessível. Segundo a Rádio Vale do Minho, a paragem é recente - foi construída no início do verão deste ano. E, já nessa altura, o dono do espaço diz ter avisado o município de Valença.

"Avisei várias vezes e ele sempre virou costas. Nunca deu resposta", explicou Filipe Ferreira, cujo terreno pertence à sua família. "Aquilo é recente e só entram ali uma ou duas crianças. E vêm de longe, onde existe melhor local para colocar uma paragem", acrescentou.

Do lado da junta de freguesia, o novo presidente pede bom-senso para resolver a questão. "O terreno até pode ser dele. Mas a apanhou-nos completamente de surpresa. Que passe a vedação por trás da paragem e que nos dê algum tempo para mudar a paragem de local, porque essa obra não se faz de um dia para o outro", disse André Rodrigues, eleito pelo movimento independente Fortalecer Valença, nas últimas autárquicas.