A febre Squid Game já chegou às unhas

Na Malásia, um salão de manicure pinta as unhas das suas clientes com desenhos inspirados na série Squid Game. Este é o mais recente negócio a aproveitar a popularidade da série da Coreia do Sul, que se tornou o lançamento de maior sucesso da Netflix. Em menos de um mês, foi vista por 111 milhões de pessoas.

No Maniqure Nail Salon, situado nos arredores de Kuala Lumpur, é possível escolher um conjunto de desenhos que correspondem a cada um dos nove episódios da série.

Ao episódio Red Light, Green Light, foi dedicado um desenho com a boneca assassina gigante. A Hell, correspondeu uma imagem dos guardas vestidos de vermelho e de um caixão com um laço cor-de-rosa.