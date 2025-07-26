Sábado – Pense por si

Uma experiência Michelin "com a criatividade em cima"

No restaurante do hotel Yeatman, em Gaia - um dos oito com duas estrelas Michelin do País -, a criatividade "está lá em cima" depois de uma "quebra". Fomos conhecer o novo menu.

Gonçalo Correia 26 de julho de 2025 às 10:00
D. R.

"Isto não é para todos , é realmente para quem pode", reconhece, a certa altura, Ricardo Costa. Nascido em Aveiro,chefexecutivo do restaurante do hotel The Yeatman desde 2010, conversa com aSÁBADOpor telefone, e fala do perfil de clientes do Gastronómico, restaurante em Vila Nova de Gaia distinguido este mês com o prémio Wine Spectator’s Grand Award – foi o único português condecorado nos galardões da revista americana de vinhosWine Spectactor– e que, no segundo trimestre deste ano, ganhou um novo menu, intitulado "Colheita".

