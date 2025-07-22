Receitas: 4 saladas de verão com alma de chef

Todos os anos, desafiamos chefs a partilharem receitas de saladas para o verão, fáceis de fazer em casa. Este ano, fique a conhecer as propostas de Rafaela Ferreira, Ana Carolina, João Magalhães e João Francisco Duarte.
Prestes a entrar naquele que é tipicamente o mês mais quente do ano, está na altura de fugir aos pratos pesados e fumegantes e procurar soluções veranis, servidas à temperatura ambiente. O melhor exemplo disso são as saladas, opções recorrentes do verão, frescas e fáceis de fazer em casa e levar para a praia.
Quem procura novas receitas para inovar, tem aqui um achado. Desafiámos quatro chefs portugueses, de Lisboa e do Porto, a partilharem receitas de saladas razoavelmente simples, mas com toque e gosto de chef.
Ideal para quem prefere sabores frutados, a salada do chef João Magalhães, do restaurante Bar Alimentar, combina ingredientes como o tomate, a beringela e as nectarinas.
Entre fruta da época, sabores do mar e ingredientes asiáticos, há opções para (quase) todos os gostos. Aventure-se a preparar a sua preferida e aproveite para recordar as receitas de saladas de verão à chef que revelámos em 2024 e 2023.