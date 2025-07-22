Receitas: 4 saladas de verão com alma de chef

Todos os anos, desafiamos chefs a partilharem receitas de saladas para o verão, fáceis de fazer em casa. Este ano, fique a conhecer as propostas de Rafaela Ferreira, Ana Carolina, João Magalhães e João Francisco Duarte.

Prestes a entrar naquele que é tipicamente o mês mais quente do ano, está na altura de fugir aos pratos pesados e fumegantes e procurar soluções veranis, servidas à temperatura ambiente. O melhor exemplo disso são as saladas, opções recorrentes do verão, frescas e fáceis de fazer em casa e levar para a praia.

Quem procura novas receitas para inovar, tem aqui um achado. Desafiámos quatro chefs portugueses, de Lisboa e do Porto, a partilharem receitas de saladas razoavelmente simples, mas com toque e gosto de chef.

Ideal para quem prefere sabores frutados, a salada do chef João Magalhães, do restaurante Bar Alimentar, combina ingredientes como o tomate, a beringela e as nectarinas.

Leia Também Receitas: a salada de tomate do chef João Magalhães

A chef Rafaela Ferreira comanda a cozinha do restaurante Exuberante (Altis Porto Hotel) e sugere uma salada de atum dos Açores, feijão-verde e batata.

Leia Também Receitas: a salada de verão da chef Rafaela Ferreira

Já a salada do chef João Francisco é preparada com camarões em tempura, temperados com maionese picante.

Leia Também Receitas: a salada veranil do chef João Francisco

Por último, a chef executiva do restaurante Cícero, Ana Carolina, sugere uma salada fresca com camarão e rebentos de ervilha.

Leia Também Receitas: a salada fresca da chef Ana Carolina

Entre fruta da época, sabores do mar e ingredientes asiáticos, há opções para (quase) todos os gostos. Aventure-se a preparar a sua preferida e aproveite para recordar as receitas de saladas de verão à chef que revelámos em 2024 e 2023.