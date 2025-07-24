Madeira e região Centro vão receber a Gala Michelin Portugal

Depois da Madeira em 2026, a Gala viajará até à região Centro em 2027. Será a primeira vez que acontece neste território do País.

A apresentação do Guia Michelin Portugal em 2027 realiza-se na região Centro, pela primeira vez, foi esta quarta-feira anunciado numa conferência de imprensa na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, disse o Turismo Centro de Portugal.

Esta será a quarta vez que se realiza a edição portuguesa do evento mais prestigiado da gastronomia internacional, e a primeira vez que terá o Centro de Portugal como anfitrião, refere uma nota de imprensa do Turismo Centro de Portugal, ao informar que a edição de 2026 decorrerá na ilha da Madeira.

O local do evento ainda não é conhecido, acrescenta o comunicado, adiantando que esta escolha "representa um reconhecimento claro da evolução, qualidade e autenticidade da oferta gastronómica da região".

"É com enorme orgulho que o Centro de Portugal recebe este anúncio. A gastronomia é uma das maiores riquezas do nosso território, pela sua diversidade e conexão com a terra, produtores e identidade cultural das comunidades", disse o presidente da Turismo Centro de Portugal, citado na nota de imprensa.

Rui Ventura acrescentou que a "Gala do Guia Michelin será uma oportunidade privilegiada para mostrar ao país e ao mundo o que distingue a região Centro de Portugal e projetar, ainda com mais força, este território como destino turístico preferencial".

A vice-presidente Anabela Freitas reforçou que esta decisão "reconhece o excelente trabalho que tem vindo a ser feito no setor em toda a região".

"Motiva-nos a continuar a valorizar o que nos torna únicos", destacou.

A gala do Guia Michelin é uma iniciativa onde são reveladas, de forma oficial, as novas estrelas Michelin atribuídas aos restaurantes de Portugal, bem como as menções no Guia Michelin, "distinções que simbolizam a excelência culinária e têm consequência direta na projeção dos premiados".

A cerimónia reúne chefes, críticos, jornalistas e figuras de relevo da gastronomia, "constituindo uma montra de prestígio e influência com impacto internacional", afiança a Turismo Centro de Portugal.

A Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na região Centro do país. Esta área turística nacional abrange 100 municípios.