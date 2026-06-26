Sete planos para o fim de semana: música em Oeiras, gelados no Porto, petiscos na Vidigueira

Do concerto de Baco Exu do Blues no Festival Jardins do Marquês à nova carta da Quinta do Quetzal, este fim de semana é feito para ver, ouvir e provar.

1. Esta sexta-feira, 26, arranca em Oeiras mais uma edição do Festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley, que ocupa a Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal até 6 de julho. A primeira noite é dedicada às novas linguagens da música urbana e contemporânea, com Baco Exu do Blues, Lucas Ortet e LIBRA em palco. Já fora do fim de semana, ao palco sobem Arnaldo Antunes (terça-feira, 30), Dino D'Santiago (dia 5 de julho) e os norte-americanos Thee Sacred Souls (dia 6). A abertura de portas está marcada para as 19h30 e o espetáculo de abertura começa às 21h. Os bilhetes variam entre os €26 e os €50 na MEO Blue Ticket.

2. Do palco de música para o de cena, o Teatro São Luiz, em Lisboa, estreia esta sexta-feira, 26, ES TR3S IRMS, de Tita Maravilha, uma leitura pós-contemporânea e multidisciplinar do clássico Três Irmãs, de Tchékhov. Em palco, Diogo, Macha e Irina vivem numa cidade no interior da Rússia e sonham regressar a Moscovo, enquanto a criação revisita os conceitos da sociedade normativa a partir das subjetividades das três irmãs. O espetáculo pode ser visto até domingo, 28, no palco da Sala Luis Miguel Cintra: sexta e sábado às 20h e domingo às 17h30. A duração é de 1h50 e os bilhetes custam €12.

3. Ainda no mesmo espectro, propomos-lhe uma visita ao Teatro Paulo Claro, em Marvila - a nova casa dos Artistas Unidos - para ver A Love Supreme, de Xavier Durringer. A peça acompanha Bianca, despedida de um peep show em Pigalle, França, depois de 32 anos de trabalho, e transforma o seu camarim num último espetáculo sobre o mundo da noite, o desejo, o olhar masculino e a solidão. Com Andreia Bento em palco, tradução de Joana Frazão e encenação de Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues, pode ser vista esta sexta-feira, 26, às 21h e no sábado, 27, às 16h e às 21h. Os bilhetes custam €12.

4. No sábado, 27, a Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, dá início ao Jardim de Verão, programação gratuita que se prolonga até 12 de julho e cruza concertos, DJ sets, filmes, conversas e atividades para famílias. A primeira tarde começa às 17h, no Grande Auditório, com Bokor, seguindo-se Indi Mateta (18h), o filme Moamba, de Luís Almeida (18h), e concerto de Bandua (19h30), no Anfiteatro ao Ar Livre. No domingo, 28, há concerto de Rita Vian (17h), DJ set de Umafricana (18h) e apresentações de Recursos Humanos, de Gisela Casimiro (18h), e de Zubikilla (19h30). A entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhete e sujeita à lotação.

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5. Em Marvila, a cervejeira Musa termina junho com música, festa e comida. No sábado, 27, a partir das 17h, a Rebuliço apresenta Olha a cobra! É mentira!, uma festa junina com The Rolê, Quadrilha do Bailinho Queer, Colar de Rapariga – Especial João Gomes ao vivo e Sapatuzzyy. No domingo, 28, às 13h, a casa lisboeta junta no mesmo espaço chefs como Maurício Varela (Ofício), Márcio Silva (Copo Largo), Inês Azevedo (Lâmina), Lobo Xavier (Polémico), Lívia Orofino (Canalha) e Gui Santana (BAHR). A entrada para a prova é livre.

6. Depois de Lisboa, a Brera chegou ao Porto. A nova gelataria abriu na Rua de Santa Catarina, 273, a poucos passos do centro comercial ViaCatarina, e serve gelato artigianale inspirado no universo de Milão, com receitas preparadas no próprio laboratório pelo gelato chef Tiago Themudo Barata. Há 27 sabores artesanais, cone, copo, crepes e opções takeaway, com caixas a partir de €14. Está aberta todos os dias, das 11h às 22h.

7. Por último, viajamos até à Vidigueira, mais concretamente ao restaurante da Quinta do Quetzal, no qual já se serve a nova carta de verão assinada pelo chef João Mourato. A proposta parte dos produtos da estação e do território alentejano, com pratos como gaspacho de cereja com gelado de queijo de cabra e carapaus fritos (€12), lagostins do rio à Bulhão Pato com gema de ovo a baixa temperatura e paia do toucinho (€19), tártaro de vaca Garvonesa (€19), tomatada de pato (€12) ou açorda de caldeta com peixe do rio Guadiana frito (€20).

Também há menus de degustação de sete e nove momentos, por €60 e €75, com harmonizações a partir de €35. O restaurante, recomendado pelo Guia Michelin 2026, funciona de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h30, e ao sábado prolonga o horário até às 21h30.