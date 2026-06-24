Festival literário Babell arranca no Porto para seis dias dedicados ao livro

A primeira edição do festival vai juntar, no Porto, escritores como Olga Tokarczuk, Byung-Chul Han e László Krasznahorkai, além de autores portugueses como Gonçalo M. Tavares e Bruno Vieira Amaral.

A escritora polaca Olga Tokarczuk, distinguida em 2018 com o Prémio Nobel da Literatura, é uma das oradoras mais sonantes da programação deste festival

A escritora polaca Olga Tokarczuk, distinguida em 2018 com o Prémio Nobel da Literatura, é uma das oradoras mais sonantes da programação deste festival AP Photo/Martin Meissner

A edição inaugural do festival literário Babell, em que a Fundação Livraria Lello já investiu mais de três milhões de euros, arranca esta quarta-feira no Porto, decorrendo até à próxima segunda-feira, com autores vencedores do Nobel da Literatura.

A polaca Olga Tokarczuk, Nobel da Literatura em 2018, é um dos destaques do evento, a par do artista Cai Guo-Qiang, que assina um espetáculo artístico nos céus sobre o rio Douro, além de outro Nobel da Literatura, este de 2025, o húngaro László Krasznahorkai.

O evento arranca esta quarta-feira, incluindo uma visita do Presidente da República, António José Seguro, e tem pelas 15h30 a inauguração do Jardim do Pensamento, em Leça do Balio (Matosinhos), com o filósofo Byung-Chul Han, seguindo-se a conferência de abertura, pelas 21h30, de Alberto Manguel, no Teatro Municipal Rivoli.

"O que vai acontecer no Babell é, sobretudo, pôr o livro e a leitura no centro da vida pública. É isso que nos move desde há muitos meses, mais de um ano, quando começámos a idealizar e a dar corpo ao Babell", explicou à Lusa o comissário, em entrevista, no domingo.

A edição inaugural representa um investimento da fundação da Livraria Lello superior a três milhões de euros, como o seu comissário, o editor e escritor Rui Couceiro, disse à agência Lusa, sem contar com o apoio da Câmara do Porto, e tem início no dia de São João.

O evento terá sessões sobretudo na Praça Gomes Teixeira, ou "Leões", como também é conhecida, abertas a quem tenha adquirido um "livro-bilhete" numa das dezenas de livrarias aderentes, nos últimos meses.

Krasznahorkai, autor de "O Tango de Satanás" e "Herscht 07769", junta-se aos britânicos Salman Rushdie e Julian Barnes e à canadiana Margaret Atwood, entre os destaques, assim como a portuguesa Lídia Jorge, a brasileira Conceição Evaristo, o colombiano Héctor Abad Faciolince, o espanhol Javier Cercas e o coreano Byung-Chul Han, entre outros autores.

A literatura em língua portuguesa conta ainda com autores como Gonçalo M. Tavares, Ana Paula Tavares, Valter Hugo Mãe, Milton Hatoum, João de Melo, Dulce Maria Cardoso, Djaimilia Pereira de Almeida e Bruno Vieira Amaral.

Mesmo antes de começar, o Babell cancelou uma sessão com Beatrice Monte della Corte e alguns dos escritores convidados, inicialmente agendada para sábado, por "recomendação médica" quanto à a mecenas literária italiana de 100 anos.

Os bilhetes válidos para essa sessão podem ser trocados por qualquer outra que ainda tenha disponibilidade, num contexto em que várias conversas estão já esgotadas.

Foram ainda deslocadas duas sessões da Praça Gomes Teixeira para a Praça de Santo Ildefonso (Batalha), casos de Milton Hatoum e Conceição Evaristo, pelas 16:00, e Ana Paula Tavares e Dulce Maria Cardoso, pelas 18:00, ambas na sexta-feira, por "razões de ordem logística".

GNR, Pedro Abrunhosa e Rui Veloso vão atuar, na Avenida dos Aliados, na próxima quinta-feira, a partir das 21:30, numa programação musical que inclui também Bárbara Bandeira e Carminho, à mesma hora e no mesmo local na sexta-feira.

Além das sessões com escritores e dos concertos, o festival inclui ainda exposições, aulas, performances, conferências, colóquios, programação pensada para crianças e famílias e cinema.

O acesso às sessões faz-se através da compra prévia de um livro, numa livraria aderente.

Os alunos do ensino secundário do concelho terão entrada livre nas sessões do festival, de 24 a 29 de junho, "mediante a apresentação do respetivo cartão de estudante numa livraria, que servirá para comprovar a frequência do ciclo de ensino secundário numa escola do Porto", recebendo "uma senha" para uma sessão no festival, que deverá depois ser convertida em bilhete 'online', como anunciou a Câmara do Porto.