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No palco da Culturgest, a Mala Voadora pergunta: e se o Paraíso tiver mesmo existido?

A nova peça da companhia de teatro recupera uma velha tese: a de que o Paraíso existiu mesmo e ficava no Polo Norte. Daí, viajam até 2026 para questionar seitas e teorias da conspiração.

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No palco da Culturgest, a Mala Voadora pergunta: e se o Paraíso tiver mesmo existido?
Sofia Parissi 22 de junho de 2026 às 07:00
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No elenco da peça estão atores como Albano Jerónimo, Jani Zhao e José Mata
No elenco da peça estão atores como Albano Jerónimo, Jani Zhao e José Mata DR

Estará o Paraíso soterrado no gelo do Ártico? Pode parecer uma pergunta saída de um livro ficcional ou até soar a teoria da conspiração, mas William Fairfield Warren, o primeiro presidente da Universidade de Boston, achava que sim e procurou sustentar a tese no livro - com quase 300 páginas - Paradise Found, the Cradle of the Human Race at the North Pole – a Study of the Primitive World (1855). A companhia de teatro Mala Voadora interessou-se pela obra e pediu ao escritor norte-americano Seth Bockley para fazer uma adaptação, traduzida por Joana Frazão.

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