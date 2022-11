Rita Vian, Misty Fest e a serenidade do presente em palco

A 13.ª edição do Misty Fest é música, talento, mas é também um fecho de ciclo. Assim acredita Rita Vian, que nos palcos do Porto e de Lisboa, a 5 e 6 de novembro, leva à luz as muitas mudanças que lhe couberam no quotidiano.