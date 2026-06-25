Mar Pujol, Leo Middea e Milhanas no festival Manta em Guimarães

O festival, agendado este ano para os dias 11 e 12 de setembro, propõe concertos nos jardins do Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães.

A cantora e compositora portuguesa Milhanas é um dos destaques da programação do festival

A cantora e compositora portuguesa Milhanas é um dos destaques da programação do festival Vítor Mota

A cantautora espanhola Mar Pujol, o brasileiro Leo Middea, o sul-africano Bongeziwe Mabandla e a portuguesa Milhanas atuam em setembro no festival Manta, que assinala o início da nova temporada do Centro Cultural Vila Flor (CCVF), em Guimarães.

De acordo com a cooperativa A Oficina, que gere o CCVF, num comunicado divulgado esta quinta-feira, este ano o Manta acontece nos dias 11 e 12 de setembro, nos Jardins do Vila Flor, "reunindo artistas de Espanha, Brasil, África do Sul e Portugal, além de um programa dedicado às famílias".

"A programação deste ano parte da ideia de que a arte possui uma extraordinária capacidade para criar pontes entre culturas, independentemente da língua ou da origem dos artistas. É nesse espírito que o Manta apresenta quatro projetos que refletem diferentes formas de olhar o mundo através da música", lê-se no comunicado.

No dia 11 de setembro atuam Mar Pujol e Leo Middea, seguindo-se um DJ 'set' de Corleone Jr..

Para 12 de setembro, estão agendados os concertos de Bongeziwe Mabandla e Milhanas, aos quais se segue um DJ 'set' de Not Fritzen.

Além dos concertos, o festival inclui, em 12 de setembro, atividades para as famílias.

O programa de Educação e Mediação Cultural propõe a oficina participativa "Assim Juntos Dá Menos Trabalho", à qual se segue o espetáculo musical "Até Cantar Dá Trabalho", ambos concebidos por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira.

"Através da tradição oral portuguesa, estas atividades convidam crianças e adultos a descobrir como o canto acompanhou, durante gerações, o trabalho coletivo e a vida comunitária", refere a Oficina.

Os concertos e atividades do Manta são de entrada gratuita, "até ao limite da lotação disponível".