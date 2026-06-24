Pedro Sampaio regressa a Portugal em nome próprio em 2027

O cantor brasileiro vai atuar no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa, e já garantiu ser o único concerto do ano em palcos portugueses.

Depois da atuação no Rock in Rio Lisboa, este fim de semana, Pedro Sampaio anunciou um novo concerto em Portugal, desta vez em nome próprio. O concerto está marcado para 17 de julho de 2027, no Passeio Marítimo de Algés, e os bilhetes ficam à venda na quinta-feira, dia 25.



Luís Guerreiro

O cantor brasileiro promete um “show inesquecível” e garante ser o único concerto em Portugal em 2027, lê-se numa publicação no Instagram. A organização do espetáculo está a cargo da Everything Is New.

Com preços a partir dos 58 euros (plateia em pé) até aos 80 euros (golden circle), a bilheteira abre às 10h de quinta-feira, dia 25.

A passagem pelo Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa ficou marcada pelo “maior cavalinho do mundo”, uma referência à música ‘Cavalinho’ que atirou o artista para o reconhecimento internacional. O último álbum do cantor data de 2024 e intitula-se ‘Astro’.

Com Diogo Barreto